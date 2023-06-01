Ходатайство Минприроды РФ о рассмотрении статуса дендрария Красноярска в Москве отклонено

ендрарий расположен в микрорайоне Академгородок на высокой террасе левого берега Енисей

КРАСНОЯРСК, 1 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края отклонил ходатайство Минприроды РФ о передаче дела о статусе дендрария в Красноярске в московском арбитраже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда края по итогам рассмотрения этого дела.

Согласно картотеке арбитражных дел, Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук обратился в арбитражный суд региона с иском к Минприроды России, в котором требует исключить земельный участок, на котором находится дендрарий, из особо охраняемой природной территории России. На предыдущем заседании 29 мая Минприроды РФ подало ходатайство о переносе рассмотрения дела в Арбитражный суд Москвы.

"В удовлетворении ходатайства отказано, заседание отложено на 7 августа по ходатайству истца об истребовании документов у Министерства природных ресурсов [РФ]", - сообщили в суде.

Ранее министерство экологии и рационального природопользования края сообщало, что на территории дендрария произрастают 648 экземпляров деревьев, часть из которых уникальны. Также там можно встретить и редкие виды растений, занесенные в Красную книгу Красноярского края, а также виды деревьев, заготовка которых не допускается.

Дендрарий расположен в микрорайоне Академгородок на высокой террасе левого берега Енисей. Его площадь составляет 15,15 га, из них 8,5 га - сам дендрарий, 6,5 га - питомник и 0,15 га - рассадник. Дендрарий появился в Красноярске в 1977 году.