Крым примет на отдых до 1 тыс. детей из атакованных ВСУ округов Белгородской области

Республиканские власти также готовы оказать помощь региону

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Правительство Республики Крым организует летний отдых для детей из атакованных Вооруженными силами Украины (ВСУ) Шебекинского и Грайворонского округов в Белгородской области. Всего предполагается принять на отдых до 1 тыс. детей, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Я с Вячеславом Владимировичем Гладковым (губернатор Белгородской области - прим. ТАСС) говорил на следующий день после того, как у них там диверсионная группа побывала, предложил, соответственно, помощь. Мы дружим, как коллеги работаем совместно, поэтому до 1 тыс. детей Крым заберет, без вариантов. Помощь Белгородской области, братскому региону, окажем. <...> Если будет какой-то вакуум, кроме тех детей, которых заберем, предложим еще коллегам, чтобы дополнительно дали ребят на отдых", - сказал Аксенов.