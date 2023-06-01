Более 80 трамваев оснастили автопилотом с ИИ в Санкт-Петербурге за год

Применение ИИ в управлении трамваями позволило сделать транспортный поток на линиях не только более безопасным, но и более равномерным

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Количество трамваев, оснащенных системами автопилотирования с искусственным интеллектом, в Санкт-Петербурге за первый год реализации проекта достигло 82. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании-разработчика Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбера и Cognitive Technologies).

"Умные трамваи с установленной, обученной и настроенной системой прошли на маршруте №24 более 50 тыс. км. Более того, все новые серийные трамваи, поступающие в город с 2022 года по техзаданию петербургского "Горэлектротранса", оснащаются новой системой, и робот фактически участвует в управлении трамваем. На данный момент в инвентарном парке предприятия уже 82 вагона, оснащенных ИИ Cognitive Pilot", - сообщили в пресс-службе.

Применение ИИ в управлении трамваями позволило сделать транспортный поток на линиях не только более безопасным, но и более равномерным, минимизировать заторы, обеспечить более комфортный для пассажиров скоростной режим, без резких рывков и торможений, сократить время ожидания трамваев на 5-10%. Кроме того, контроль скоростного режима позволяет более бережно сохранять рельсовую инфраструктуру, минимизировать число инцидентов с "биением" стрелок, повреждением крестовин и кривых участков полотна. Этот фактор, по мнению экспертов, на 30-40% может продлить срок жизни инфраструктуры и вагонов и до 15% сэкономить бюджетные средства на ремонт.

"Важно отметить, что те технические решения, которые мы сейчас обсуждаем, - это не фантастическое будущее, а уже сегодняшний день. Потому что система активной безопасности реализована Горэлектротрансом Петербурга впервые в стране на штатных маршрутах города", - цитирует пресс-служба слова директора СПб ГУП "Горэлектротранс" Дениса Минкина.

Эксплуатация систем с искусственным зрением и интеллектом, которые анализируют ситуацию на дорогах и в случае опасности предупреждают водителя и останавливают трамвай во избежание столкновения, началась летом 2022 года. Система установлена на трамваях №24 и №60.

В ноябре 2019 года Сбербанк и Cognitive Technologies объявили о заключении юридически обязывающего соглашения о создании компании Cognitive Pilot, специализирующейся на разработке беспилотных технологий в сферах транспорта, сельского хозяйства, компьютерного зрения и искусственного интеллекта. По условиям сделки Сбербанк имеет 30% акций компании, 70% акций принадлежат основателям и менеджменту Сognitive Technologies. Компания с 2022 года включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Продукция компании используется в 12 странах мира, помимо РФ.