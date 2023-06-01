В подконтрольных РФ населенных пунктах Харьковской области живут около 3 тыс. человек

Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев отметил, что в населенных пунктах вдоль линии соприкосновения люди практически не выходят из подвалов из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Порядка 3 тыс. человек живут в 29 населенных пунктах Харьковской области, находящихся под контролем российских сил, сообщил ТАСС в четверг глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

"Порядка 3 тыс. человек проживает на этой территории. Они не просто в тяжелых условиях живут, там нет газа, воды, света, каждый день они проживают как последний, находясь под постоянными обстрелами с украинской стороны", - рассказал Ганчев.

Он добавил, что часть из этих населенных пунктов находится вдоль линии соприкосновения. В них люди практически не выходят из подвалов из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Учет погибших мирных жителей пока вести сложно из-за боев, но каждый день в этих населенных пунктах гибнет по несколько человек, сказал Ганчев. Он добавил, что тем не менее гибель людей стараются фиксировать по возможности.

На самой линии соприкосновения украинские военные регулярно прощупывают оборону российских сил, которые часто проводят успешные контратаки и занимают позиции ВСУ, рассказал собеседник агентства.

Военные, гуманитарные работники и сотрудники ВГА регулярно снабжают жителей вещами первой необходимости и стараются эвакуировать желающих. Также жителям выплачиваются пособия, в том числе пенсии и выплаты матерям-одиночкам.