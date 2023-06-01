Путин: фонд "Круг добра" с момента основания многое сделал для помощи детям и семьям

Президент отметил и работу Санкт-Петербургского детского хосписа, основателем которого также является протоиерей Александр Ткаченко

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высоко оценил результаты работы фонда "Круг добра", который помогает тяжелобольным детям, а также личные усилия руководителя фонда протоиерея Александра Ткаченко.

"У нас с 2021 года уже работает фонд "Круг добра", который много сделал для того, чтобы помочь детям, людям, помочь в целом семьям. Вы очень много делаете, все, кто вместе с вами работает", - сказал Путин на встрече с Ткаченко. Он отметил и работу Санкт-Петербургского детского хосписа, основателем которого также является протоиерей.

На встрече Ткаченко рассказал об основных направлениях работы "Круга добра" и передал президенту открытки от детей. По его словам, ребята помнят, что глава государства несколько лет назад посетил хоспис, и приглашают его вновь. Путин поблагодарил за открытки и передал детям привет.

"Вам и всем, кто рядом с вами занимается этим благородным, я бы сказал, святым делом, - низкий поклон и слова самой искренней благодарности за все, что вы делаете", - заключил президент.