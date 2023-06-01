Путин сказал, что Дед Мороз главнее президента

Российский лидер, отвечая на вопрос одного из детей во время встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", сказал, что этот персонаж существует

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Глава российского государства Владимир Путин в ответ на детский вопрос заметил, что Дед Мороз главнее президента.

Во время встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", Путин ответил на вопросы одного из детей про Деда Мороза. Во-первых, он сказал, что этот персонаж существует: "Конечно, [Дед Мороз] есть".

Во-вторых, Путин заметил, что Дед Мороз главнее президента. "Дед Мороз, я думаю, главнее [меня], потому что он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел". "Мы все люди грешные, нам нужно стремиться к тому, что от нас требуется высшими силами, а именно к безусловной любви к ближнему, безусловной любви к своим близким, но на этом пути мы должны преодолевать трудности, они неизбежны", - отметил он.

"Если не идти по этому тернистому пути наверх, то и не будем добиваться успехов, - это касается и маленьких граждан нашей страны, и уже взрослых. Каждый должен идти вперед, каждый должен добиваться успехов в той системе координат, в которой он находится на своем жизненном пути", - подчеркнул Путин.