Кириенко заявил, что война за умы подрастающего поколения будет длиться дольше СВО

По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ, "эта война будет самая долгая"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Информационно-психологическая война за умы подрастающего поколения будет самой продолжительной, дольше специальной военной операции на Украине, заявил журналистам в четверг первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Надо понимать, что эта война будет самая долгая. Сначала закончится специальная военная операция, все задачи, поставленные президентом, будут решены, мы обязательно победим. Дольше будет экономическая война и попытка нас раскачивать, у них ничего не получилось, но они будут продолжать попытки. Но дольше всего будет информационно-психологическая война, потому что борьба за умы подрастающего поколения будет самой долгой", - сказал Кириенко на фестивале Российского движения детей и молодежи "Движение первых", приуроченном ко Дню защиты детей.

Он добавил, что от результатов этой борьбы зависит будущее страны, то, во что будет верить будущее поколение россиян. "С сегодняшним поколением россиян ничего сделать нельзя. Россию можно победить только изнутри, Россию извне победить невозможно, Россию можно расколоть изнутри", - подчеркнул Кириенко.

По его словам, сегодня для подрастающего поколения Россия по-настоящему является страной возможностей. "Российское движение детей и молодежи, общество "Знание", [проекты] "Больше, чем путешествие", "Большая перемена", проекты [платформы] "Россия - страна возможностей", огромное количество проектов, которые каждому ребенку дают возможности. [Президент РФ] Владимир Владимирович [Путин] не раз произносил, что каждый ребенок в России талантлив, задача государства - дать ему возможность найти и реализовать свой талант. Это пространство сегодня создано в стране", - подчеркнул Кириенко.