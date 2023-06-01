В Петербурге стартовал летний конгресс по пластической хирургии

В мероприятии принимают участие более 2 тыс. специалистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Более 2 тыс. специалистов принимают участие в Летнем конгрессе "Пластическая, реконструктивная хирургия и косметология", который проходит в Петербурге. Об этом сообщила глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко во время церемонии открытия.

"Сегодняшнее мероприятие становится событием года для специалистов в сфере эстетической хирургии. <…> В этому году конгресс объединил более 2 тыс. пластических и челюсно-лицевых хирургов, онкологов, дерматовенерологов, косметологов и специалистов смежных областей из всех регионов Российской Федерации", - сказала она.

Как добавила председатель конгресса, главный внештатный специалист - пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова, в этом году впервые к участию приглашены зарубежные специалисты. В рамках конгресса буду обсуждаться новейшие разработки и достижения в сфере пластической хирургии и косметологии, особое внимание будет уделено теме реконструктивных операций, которые сейчас становятся наиболее актуальными.

"Не могу обойти тему специальной военной операции, общество (Российское общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ) - прим. ТАСС) активно сотрудничает с военными госпиталями для помощи пострадавшим в СВО. <…> Это необычайно важно - оказывать поддержку людям в такой непростой ситуации, и очень приятно отметить то, что пластические хирурги заявляют о себе в этом смысле не только как специалисты, умеющие выполнять эстетическую коррекцию, но и повышают качество жизни, спасая человека от уныния", - сказала Мантурова.

Также в рамках церемонии открытия конгресса состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве РОПРЭХ с обществами пластических хирургов Вьетнама и Бразилии.

Второй Летний конгресс проходит в Петербурге с 1 по 3 июня. Он организован при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства здравоохранения РФ, Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов.