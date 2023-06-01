1 июня, 12:53

На Ставрополье летом отдохнут дети из Белгородской области, подвергшейся обстрелам

Всего в регионе планируют принять 100 детей

ПЯТИГОРСК, 1 июня. /ТАСС/. Летом в лагерях на Ставрополье отдохнут 100 детей из подвергающихся обстрелам приграничных районов Белгородской области. Об этом в четверг сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"С губернатором Белгородской области Вячеславом Владимировичем Гладковым договорились о том, что дети из приграничных районов Белгородчины смогут этим летом отдохнуть в летних лагерях на Ставрополье", - написал Владимиров в Telegram-канале.

По его словам, в течение июня в Пятигорске и Кисловодске примут 100 детей из территорий, которые подвергаются украинским обстрелам.

"К размещению мы готовы. Есть педагоги, составлена программа отдыха и восстановления", - добавил губернатор. 

Теги:
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСтавропольский крайБелгородская область
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