По словам президента, пример многодетных семей впечатляет

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что счастье - в детях.

На встрече с многодетными семьями глава государства поддержал призыв семьи Ильиных из Архангельской области создавать большие семьи. "Он [призыв] очень важным является для большого количества наших людей, для наших граждан", - пояснил Путин.

На его взгляд, пример многодетных семей впечатляет. "Впечатляет, потому что показывает, что такое счастье. В чем оно заключается? В детях, как известно", - объяснил президент. Он полагает, что многодетные семьи своим примером "подтверждают этот вечный тезис".