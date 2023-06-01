1 июня, 12:53

Путин уверен, что счастье в детях

По словам президента, пример многодетных семей впечатляет

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что счастье - в детях.

На встрече с многодетными семьями глава государства поддержал призыв семьи Ильиных из Архангельской области создавать большие семьи. "Он [призыв] очень важным является для большого количества наших людей, для наших граждан", - пояснил Путин.

На его взгляд, пример многодетных семей впечатляет. "Впечатляет, потому что показывает, что такое счастье. В чем оно заключается? В детях, как известно", - объяснил президент. Он полагает, что многодетные семьи своим примером "подтверждают этот вечный тезис". 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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