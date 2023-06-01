1 июня, 13:07

Путин назвал традиционные религии России отличной моральной базой для воспитания детей

Президент надеется, что многодетных семей будет становиться все больше и больше

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Христианство, ислам, буддизм и иудаизм - замечательная моральная база, на которую можно опираться при воспитании детей, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

"Все наши четыре основные [религии] составляют замечательную моральную базу для того, чтобы поднимать детей, чтобы укреплять семейный очаг, семейные узы", - сказал глава государства. Одна из многодетных матерей, участвующих во встрече, рассказала, что поет в церковном хоре, а ее дети посещают воскресную школу. Президент, выслушав ее, заметил: "Это здорово".

Во время общения с другой многодетной семьей - из Кировской области - президент обратил внимание на слова, что Россия - самая большая страна. "Но она самая большая по территории. Действительно, самая большая по территории в мире. Но по количеству людей, которые проживают на этой территории, мы далеко не самая большая страна. Это вопрос, который является очень важным для любой страны - вопрос народонаселения, вопрос таких семей, где много детей", - сказал Путин. Он выразил надежду, что благодаря примеру участников встречи таких многодетных семей будет становиться все больше и больше. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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