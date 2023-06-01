Центр поддержки участников СВО и их семей в Москве 1 июня поздравил детей шоу-программой

Праздник посетили около 100 гостей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Множество разнообразных творческих мастер-классов, шоу с собаками-поводырями, кулинарную мастерскую и конкурсы подготовили в День защиты детей для детей, которые посетители Единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО), и их семей в Москве. Праздник, который начался в 11:00, собрал около 100 гостей, передает корреспондент ТАСС.

"Для ребят есть фотозона, где они могут сделать забавные фотографии, сделать аквагрим. Это дети семей, у которых, как правило, папа сейчас находится на территории [проведения] специальной военной операции. Эти семьи приходят к нам не только сегодня, но и на постоянной основе получают поддержку. Сегодня такой особенный день, когда мы хотим собрать всех на одной площадке: с одной стороны - познакомить, с другой стороны - отвлечь от каких-либо мыслей, которые могут возникать по разным поводам. <...> Сегодня дети могут поучаствовать в программах от некоммерческих организаций. Будут мастер-классы по танцам, психологическое консультирование детей", - рассказала журналистам директор центра Юлия Матвеева.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы, несмотря на праздник, центр не остановил своей работы, поэтому для сотрудников сегодня обычный рабочий день, и все семьи и участники СВО могут прийти за необходимой им помощью. На входе в центр гостей встречают сотрудники, которые сразу же спрашивают о целях визита, а потом провожают всех желающих принять участие праздновании в холл, который и стал площадкой мероприятия. Все активности для юных гостей ко Дню защиты детей в центре готовили некоммерческие организации (НКО), среди которых есть и те, кто выиграли в конкурсе грантов для НКО, реализующих проекты помощи участникам СВО и их семьям.

"Я пришел сюда в первый раз три дня назад, поскольку я в отпуске. Нужна была помощь и консультация. И тут проявили такую заботу, которой я даже не ожидал получить. Много узнал интересного о льготах для нас, участников. И меня с семьей пригласили принять участие в празднике. Вот дети сейчас играют с собаками, всем очень довольны", - поделился с корреспондентом ТАСС один из гостей мероприятия.

Детей в этот день ждали памятные призы и сувениры, а также множество интересных событий. Это и танцевальный батл, и квиз на знание героев мультфильмов, а еще мастер-классы по росписи фигурок из глины, лепки из пластилина и живописи, презентация Морского центра имени Петра Великого, на котором любой желающий мог научиться вязать морские узлы, и многое другое. Взрослые гости могли поиграть в настольные игры, посетить тренинги от психологов центра и вместе с детьми приготовить пиццу или лимонад в кулинарной студии. Последняя стала особенно популярной у пришедших на праздник. Дети с большим удовольствием слушали инструктора и создавали свои первые кулинарные шедевры.

Еще одной площадкой стал зал, где для всех пришедших устроили дог-шоу с участием собак-поводырей Всероссийского общества слепых. Шоу достаточно долго не могло начаться - дети окружили собак и их инструкторов с множеством вопросов и желанием погладить питомцев и сфотографироваться с ними. Инструкторы же подготовили маленькие вкусности для животных, чтобы дети могли сами угостить собак. Питомцы с большим удовольствием принимали внимание и лакомства, укладывались на пол и давали себя погладить. Во время дог-шоу гости праздника узнали, что это за собаки, как их тренируют и кто с ними потом работает.

Помощь и поддержка

С 1 октября 2022 года правительство Москвы оказывает всестороннюю комплексную поддержку семьям мобилизованных жителей столицы, участвующих СВО. В конце февраля 2023 года меры поддержки были распространены и на другие категории участников СВО: контрактников, добровольцев и членов их семей. Оказание помощи с 1 марта организовали на базе нового городского учреждения - Единого центра поддержки участников специальной военной операции и их семей. Здесь также принимают горожан с гражданскими специальностями и волонтеров, оказывавших помощь в зоне СВО.

В Едином центре участники СВО и члены их семей могут воспользоваться комплексной поддержкой, включающей психологическое и юридическое консультирование, получение услуг городских сервисов, сопровождение в вопросах медицинской реабилитации и протезирования после боевых травм, помощь в поиске работы, подбор программ профессиональной переподготовки, а также просветительские и досуговые программы. Каждую семью, обратившуюся в центр, поддерживают специалисты службы персонального сопровождения, которые помогают сориентироваться в сервисах, отвечают на возникающие вопросы и остаются на связи сколько потребуется.