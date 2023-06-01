Путин указал на ошибку тех, кто советует "пожить для себя" вместо рождения детей

По словам президента, такие люди не понимают, что главное счастье в жизни - семейное

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что концепция "пожить для себя", которой оправдывают нежелание заводить детей, ошибочна. По его мнению, такие люди просто не понимают, что главное счастье в жизни - семейное.

Своими размышлениями на этот счет глава государства поделился на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава" - его присуждают тем, у кого семеро и больше детей.

"Одна из участниц [встречи] сказала, что иногда, когда разговаривала со своими знакомыми, слышала известный, сакраментальный вопрос: "А зачем вам это нужно - столько детей?" Но ведь когда кто-то говорит такие слова и думает таким образом, что имеется в виду: <…> здесь звучит еще один подвопрос. Часто он и вслух произносится. Дальше, как правило, говорится: "Надо бы пожить для себя". И сразу у меня лично возникает другой вопрос: а что такое - пожить для себя?" - поинтересовался президент.

Вероятно, продолжил Путин, под этой фразой имеется в виду "пожить в свое удовольствие, получить удовольствие от жизни". "Но те, кто говорит так, видимо, не понимают, что самое большое удовольствие и счастье - в детях", - подчеркнул он.

Обратившись к своим визави, президент добавил: "Я хочу вас поздравить с тем, что вы как раз поняли, в чем настоящее счастье, и хочу пожелать вам удачи во всех ваших делах и начинаниях".