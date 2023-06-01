1 июня, 13:25

Матвиенко заявила, что до конца года выделят допфинансирование на развитие детских лагерей

По словам спикера Совфеда, эти средства можно будет тратить на ремонт и возведение модульных корпусов

САМАРА, 1 июня. /ТАСС/. Дополнительные средства будут выделены на ремонт и возведение модульных детских лагерей до конца текущего года. Об этом сообщила в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании по открытию детской оздоровительной кампании 2023 года в Самаре.

"Позвольте еще раз высказать слова искренней благодарности губернаторам, региональным парламентам, строителям за то, что они отлично справились с поставленной задачей. Это теперь дает нам право и основание обратиться в правительство [России] об увеличении финансирования на эти цели. Принципиальная такая договоренность у нас есть, после сегодняшнего такого общего нашего отчета мы обратимся в правительство. Не буду называть сумму, но уже в этом году будут выделены дополнительные средства, которые разрешено будет тратить на ремонты, в том числе на продолжение программы строительства таких удобных модульных корпусов", - сказала Матвиенко.

По данным спикера Совфеда, в 15 пилотных регионах создано 2,5 тыс. дополнительных мест для детей за счет строительства специальных быстровозводимых модулей. По инициативе СФ на эти цели в текущем году из федерального бюджета был выделен 1 млрд рублей. "Также хочу отметить, что 18 регионов начали строить такие же быстровозводимые корпуса на свои средства", - сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда обратила внимание на то, что был проведен мониторинг состояния лагерей, он показал, что основная масса объектов была построена более 4 лет назад, многие из них не отвечают стандартам XXI века ни в санитарном, ни в техническом плане. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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