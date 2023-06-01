В моногороде на Ставрополье открыли реконструированный при господдержке детский лагерь

Вместимость увеличилась с 60 мест до 152, появились современная столовая, новый корпус, спортивные площадки, костровая зона

НЕВИННОМЫССК /Ставропольский край/, 1 июня. /ТАСС/. Вместимость детского лагеря "Гренада" увеличили более чем в 2,5 раза в моногороде Невинномысске на Ставрополье. Лагерь открыли в четверг, его модернизацию провели при господдержке, сообщил в четверг губернатор края Владимир Владимиров.

"Фактически из существовавших 60 мест детского лагеря "Гренада" сделали 152 места. Построили современную столовую, построили новый корпус, спортивные площадки, костровую зону. Проект дал толчок ставропольской программе, выделяем деньги и ремонтируем", - сказал он на совещании в режиме видеоконференции об организации детского отдыха детей под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Ставропольский край стал участником федеральной программы модернизации детского отдыха за счет строительства в детских лагерях быстровозводимых корпусов. Детский лагерь в Невинномысске раньше был сезонным, теперь его планируется сделать круглогодичным.

"Сейчас здесь фундаментальный качественный лагерь, это первый опыт. <...> Теперь предстоит за два месяца выполнить все условия, чтобы он стал круглогодичным - штат, учебные классы, документация и так далее. Круглогодичным он станет уже в 2023 году", - пояснил ТАСС глава города Михаил Миненков.

Первая смена в лагере стартует в пятницу 2 июня. Лагерь был открыт под Невинномысском в 1980 году. В будущем власти намерены расширить его.