ТАСС объясняет
1 июня, 15:00

Основные правила кибергигиены: как не поймать вирус на смартфон и не стать жертвой фишинга

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

1 июня в ФСБ сообщили, что вскрыли разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. "Полученная российскими спецслужбами информация свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США, и подтверждает, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности", — подчеркнули в ФСБ. Это в очередной раз высветило проблему уязвимости пользователей смартфонов для внешнего вторжения.

От злого умысла производителя гаджета никто не застрахован, но к другим киберугрозам можно подготовиться.

Правильно создавайте и храните пароли

  • Используйте сложные пароли и отдельные пароли для разных аккаунтов. Простые и одинаковые для всего пароли — одна из распространенных ошибок интернет-пользователей. 
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  • Регулярно обновляйте пароли. 
  • Храните пароли в специальных приложениях — менеджерах паролей. Или, по крайней мере, не оставляйте их в легкодоступном месте — например, в незащищенном текстовом файле на компьютере либо в облаке. 
  • По возможности используйте многофакторную аутентификацию для всех основных учетных записей. 
  • Заблокируйте компьютер и смартфон с помощью пароля или PIN-кода.

Пользуйтесь проверенным программным обеспечением

  • Устанавливайте приложения и программы только из официальных источников. 
  • Поддерживайте программное обеспечение в актуальном состоянии. То есть регулярно устанавливайте обновления операционной системы, приложений и программ — они могут содержать защиту от уязвимостей.

Постарайтесь обезопасить персональные данные

  • Не оставляйте в открытом доступе в Сети паспортные данные и данные банковской карты. Эксперты также не рекомендуют публиковать домашний адрес и номера телефонов.
  • Для разовой регистрации на неважных для вас сайтах заведите "мусорную" электронную почту или пользуйтесь сервисами одноразовых почтовых адресов. 
  • Регулярно проводите резервное копирование данных на устройствах — это позволит защититься от потери важной информации. 
  • Перед продажей или утилизацией компьютера, планшета или смартфона полностью чистите память устройства, чтобы на нем не осталось никаких ваших личных данных.

Проявите бдительность

  • Установите антивирус.
  • Не переходите по подозрительным ссылкам, объявлениям и не открывайте сомнительные вложения в сообщениях и почте. Так работает фишинг, когда злоумышленники пытаются получить доступ к конфиденциальным данным пользователя (логинам и паролям, номерам карт, банковским счетам и т.п.).
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  • Проверьте, не получали ли посторонние доступ к вашей почте. В Сети есть разные сервисы, позволяющие это сделать, — например, здесь.  
  • Следите, с каких устройств заходите в свои аккаунты. Если это чужие гаджеты, то чистите всю историю и проверяйте, чтобы там не сохранились пароли. 
  • При использовании публичного Wi-Fi минимизируйте или полностью исключите посещение интернет-банков и других важных ресурсов.

И, как отмечают эксперты, например "Лаборатории Касперского", кибергигиена — это не разовое мероприятие, ее нужно соблюдать постоянно.  

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