Основные правила кибергигиены: как не поймать вирус на смартфон и не стать жертвой фишинга

1 июня в ФСБ сообщили, что вскрыли разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. "Полученная российскими спецслужбами информация свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США, и подтверждает, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности", — подчеркнули в ФСБ. Это в очередной раз высветило проблему уязвимости пользователей смартфонов для внешнего вторжения.

От злого умысла производителя гаджета никто не застрахован, но к другим киберугрозам можно подготовиться.

Правильно создавайте и храните пароли

Используйте сложные пароли и отдельные пароли для разных аккаунтов. Простые и одинаковые для всего пароли — одна из распространенных ошибок интернет-пользователей.

Регулярно обновляйте пароли.

Храните пароли в специальных приложениях — менеджерах паролей. Или, по крайней мере, не оставляйте их в легкодоступном месте — например, в незащищенном текстовом файле на компьютере либо в облаке.

По возможности используйте многофакторную аутентификацию для всех основных учетных записей.

Заблокируйте компьютер и смартфон с помощью пароля или PIN-кода.

Пользуйтесь проверенным программным обеспечением

Устанавливайте приложения и программы только из официальных источников.

Поддерживайте программное обеспечение в актуальном состоянии. То есть регулярно устанавливайте обновления операционной системы, приложений и программ — они могут содержать защиту от уязвимостей.

Постарайтесь обезопасить персональные данные

Не оставляйте в открытом доступе в Сети паспортные данные и данные банковской карты. Эксперты также не рекомендуют публиковать домашний адрес и номера телефонов.

Для разовой регистрации на неважных для вас сайтах заведите "мусорную" электронную почту или пользуйтесь сервисами одноразовых почтовых адресов.

Регулярно проводите резервное копирование данных на устройствах — это позволит защититься от потери важной информации.

Перед продажей или утилизацией компьютера, планшета или смартфона полностью чистите память устройства, чтобы на нем не осталось никаких ваших личных данных.

Проявите бдительность

Установите антивирус.

Не переходите по подозрительным ссылкам, объявлениям и не открывайте сомнительные вложения в сообщениях и почте. Так работает фишинг, когда злоумышленники пытаются получить доступ к конфиденциальным данным пользователя (логинам и паролям, номерам карт, банковским счетам и т.п.).

Проверьте, не получали ли посторонние доступ к вашей почте. В Сети есть разные сервисы, позволяющие это сделать, — например, здесь.

Следите, с каких устройств заходите в свои аккаунты. Если это чужие гаджеты, то чистите всю историю и проверяйте, чтобы там не сохранились пароли.

При использовании публичного Wi-Fi минимизируйте или полностью исключите посещение интернет-банков и других важных ресурсов.

И, как отмечают эксперты, например "Лаборатории Касперского", кибергигиена — это не разовое мероприятие, ее нужно соблюдать постоянно.