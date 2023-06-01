Основные правила кибергигиены: как не поймать вирус на смартфон и не стать жертвой фишинга

1 июня в ФСБ сообщили, что вскрыли разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. "Полученная российскими спецслужбами информация свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США, и подтверждает, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности", — подчеркнули в ФСБ. Это в очередной раз высветило проблему уязвимости пользователей смартфонов для внешнего вторжения.
От злого умысла производителя гаджета никто не застрахован, но к другим киберугрозам можно подготовиться.
Правильно создавайте и храните пароли
- Используйте сложные пароли и отдельные пароли для разных аккаунтов. Простые и одинаковые для всего пароли — одна из распространенных ошибок интернет-пользователей.
- Регулярно обновляйте пароли.
- Храните пароли в специальных приложениях — менеджерах паролей. Или, по крайней мере, не оставляйте их в легкодоступном месте — например, в незащищенном текстовом файле на компьютере либо в облаке.
- По возможности используйте многофакторную аутентификацию для всех основных учетных записей.
- Заблокируйте компьютер и смартфон с помощью пароля или PIN-кода.
Пользуйтесь проверенным программным обеспечением
- Устанавливайте приложения и программы только из официальных источников.
- Поддерживайте программное обеспечение в актуальном состоянии. То есть регулярно устанавливайте обновления операционной системы, приложений и программ — они могут содержать защиту от уязвимостей.
Постарайтесь обезопасить персональные данные
- Не оставляйте в открытом доступе в Сети паспортные данные и данные банковской карты. Эксперты также не рекомендуют публиковать домашний адрес и номера телефонов.
- Для разовой регистрации на неважных для вас сайтах заведите "мусорную" электронную почту или пользуйтесь сервисами одноразовых почтовых адресов.
- Регулярно проводите резервное копирование данных на устройствах — это позволит защититься от потери важной информации.
- Перед продажей или утилизацией компьютера, планшета или смартфона полностью чистите память устройства, чтобы на нем не осталось никаких ваших личных данных.
Проявите бдительность
- Установите антивирус.
- Не переходите по подозрительным ссылкам, объявлениям и не открывайте сомнительные вложения в сообщениях и почте. Так работает фишинг, когда злоумышленники пытаются получить доступ к конфиденциальным данным пользователя (логинам и паролям, номерам карт, банковским счетам и т.п.).
- Проверьте, не получали ли посторонние доступ к вашей почте. В Сети есть разные сервисы, позволяющие это сделать, — например, здесь.
- Следите, с каких устройств заходите в свои аккаунты. Если это чужие гаджеты, то чистите всю историю и проверяйте, чтобы там не сохранились пароли.
- При использовании публичного Wi-Fi минимизируйте или полностью исключите посещение интернет-банков и других важных ресурсов.
И, как отмечают эксперты, например "Лаборатории Касперского", кибергигиена — это не разовое мероприятие, ее нужно соблюдать постоянно.