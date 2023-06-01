Многодетная семья из Магадана попросила Путина помочь с возведением здания филармонии

Президент ответил, что подумает, как можно реализовать идею

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Глава многодетной семьи из Магаданской области Вадим Горелов попросил президента РФ Владимира Путина помочь со строительством нового здания областной филармонии, просьбу он озвучил во время встречи главы государства с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

"[Наш] сын работает в филармонии, такая небольшая просьба: может быть, посодействуете, чтобы наша филармония магаданская имела какое-то место. Конкретно здание со сценой, с аудиторией, чтобы действительно люди могли собираться, культурно обогащаться. Это такое мое пожелание, чтобы еще больше было развития именно в культурном плане в Магадане", - сказал Горелов.

Путин ответил, что подумает, как можно реализовать идею.

Как уточнили в пресс-службе полномочного представительства президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, перед встречей с президентом орден семье торжественно вручил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Также вице-премьер поручил главе Магаданской области Сергею Носову оказывать семье всестороннюю поддержку.

Вадим и Алена Гореловы, которые женаты более 25 лет, воспитали десять детей - пять сыновей и пять дочерей. Горелов с 2010 года служит в первом отряде федеральной противопожарной службы МЧС России. Горелова, окончив училище искусств Магадана, преподавала в музыкальной школе Ягоднинского района, а сейчас - в детской музыкальной школе областной столицы.