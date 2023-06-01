Кириенко сообщил, что порядка 5 млн школьников поедут в детские лагеря летом

По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ, во всех детских лагерях будет реализовываться большое количество проектов, в том числе "Движения первых" и общества "Знание"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пять миллионов школьников по всей стране поедут в детские лагеря этим летом, заявил в четверг первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"У нас 5 млн школьников по всей стране поедут в детские летние лагеря. Я считаю, что это уникальная возможность, которую не надо упустить. Это и огромные наши федеральные лагеря (уникальные "Артек", "Орленок", "Океан"), и огромное количество детских лагерей по всей стране", - сказал Кириенко в лектории Российского общества "Знание" на фестивале Российского движения детей и молодежи "Движение первых".

Он добавил, что во всех детских лагерях будет реализовываться большое количество проектов, в том числе "Движения первых" и общества "Знание". "Очень много будет новых проектов. Например, в каждом детском лагере будет обязательно одна смена, посвященная "Движению первых", будет проходить новая [игра] "Зарница". Ребята придумали очень интересную, современную, высокотехнологичную "Зарницу" с использованием дронов. Это прям такая очень интересная штука", - подчеркнул Кириенко.