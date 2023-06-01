Дума приняла закон об упрощении трудоустройства подростков

Согласно документу, для заключения трудового договора таким гражданам будет достаточно согласия одного из родителей или попечителя

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающим гражданам старше 14 лет, получившим общее образование, заключать трудовой договор для выполнения легкого труда в свободное от учебы время без согласия органов опеки и попечительства.

Документ был внесен на рассмотрение палаты депутатами фракции "Единая Россия" в ноябре прошлого года. Поправками дополняется Трудовой кодекс РФ. Новые нормы направлены на снятие ограничений в трудоустройстве несовершеннолетних граждан. Для заключения трудового договора таким гражданам будет достаточно согласия одного из родителей или попечителя. Как отметил один из авторов законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев, это облегчит процедуру трудоустройства молодежи и создаст "возможность для подростков, достигших 14 лет, которые сами изъявляют желание подрабатывать в свободное от учебы время, работать официально".

При этом документ устанавливает, что трудоустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по-прежнему будет возможно с согласия органа опеки и попечительства или иного законного представителя.

"В развитие закона "Движение первых" запустит программу занятости подростков. Это поможет им определиться с будущей профессией, получить практику, найти верифицированных работодателей", - сообщил журналистам глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Он добавил, что депутаты также подготовили изменения в программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года. "Например, появится перечень рекомендованных профессий для несовершеннолетних, вакансии по ним будут размещены на платформе "Работа в России". <…> В работе также законопроект о снижении страховых взносов для работодателей, которые трудоустраивают подростков. Мы будем продолжать открывать рынок труда для молодежи", - заверил Метелев.