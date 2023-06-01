Сенатор от Запорожской области заявил о незначительном числе симпатизирующих Киеву

Дмитрий Ворона при этом признал, что в регионе есть достаточно большое количество диверсионных групп, созданных спецслужбами Украины

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Количество жителей Запорожской области, которые симпатизируют Украине, крайне незначительное, заявил сенатор СФ РФ от региона Дмитрий Ворона на форуме "Какая Украина нам нужна?".

"Те люди, которые заняли яркую антироссийскую позицию, они все уехали, мы им дали такую возможность. Те, кто не смог смириться и пытался продолжать свою деятельность, мы их попросили покинуть территорию. У нас были и такие меры до вхождения в состав РФ. На сегодняшний день мы отмечаем хорошую стабильную картинку <...>. Прослойку так называемых ждунов мы оцениваем у себя как незначительную", - сказал Ворона.

Он признал, что все же в регионе есть достаточно большое количество диверсионных групп, созданных спецслужбами Украины. По словам Вороны, эти группы были созданы заранее, так как украинские власти, зная, что в области сильны пророссийские настроения, прогнозировали ситуацию перехода региона в состав России.

Ворона добавил, что власти региона регулярно проводят опросы жителей, чтобы понимать настроения в обществе и отношение населения к действиям руководства РФ. "Динамика, которую показывает государство российское, оправдывает ожидания населения. Мы постоянно срезаем социологию и видим позитивное отношение людей к происходящему. Дороги строятся, медицина реконструируется, стандарты социальные растут каждый день", - сказал он.