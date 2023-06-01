СМИ: власти Фарерских островов ограничат доступ к местным портам для судов из России

По данным Датского радио, местные власти также планируют рассмотреть в сентябре вопрос о выходе из Соглашения о взаимных отношениях в области рыболовства, заключенного между СССР и Фарерскими островами в 1977 году

СТОКГОЛЬМ, 1 июня. /ТАСС/. Власти Фарерских островов, входящих в состав Дании на правах автономии, планируют ввести ограничения на доступ к местным портам для российских судов. Об этом в четверг сообщил местный портал KVF.

Как уточняет Датское радио, рыболовным судам из РФ будет запрещено оказывать ремонтные услуги, а разрешенный объем перевалки будет сокращен на 75%. Кроме того, местные власти также планируют рассмотреть в сентябре вопрос о выходе из Соглашения о взаимных отношениях в области рыболовства, заключенного между СССР и Фарерскими островами в 1977 году.

В мае на государственных каналах в Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии состоялась демонстрация документального фильма "Теневая война", где, в том числе, голословно утверждается об участии российских рыболовных судов в разведывательной деятельности. Посол РФ в Дании Владимир Барбин назвал демонстрацию данной ленты проявлением "беспрецедентной информационной и пропагандистской войны". Дипломат подчеркнул, что рыболовный промысел осуществляется прозрачно и контролируется властями тех стран, в водах которых он проводится. Всерьез обсуждать подобные спекуляции "могут лишь те, кто не владеет знанием о существе вопроса, либо делает это злонамеренно, стремясь скомпрометировать и разрушить складывающееся десятилетиями взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Фарерскими островами в сфере рыболовства", отметил он.