В Симферополе в целях безопасности отменили мероприятия под открытым небом в День города

Праздничные площадки, организованные внутри зданий, будут работать с соблюдением требований безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Администрация Симферополя отменила массовые мероприятия, которые предполагалось провести 3 июня под открытым небом в честь Дня города, сообщается в Telegram-канале главы администрации Михаила Афанасьева.

"Исходя из соображений безопасности принято решение не проводить спортивные и развлекательные мероприятия на улицах Пушкина и Горького 3 июня, посвященные празднованию Дня города Симферополя. Прошу всех отнестись с пониманием", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе городской администрации, праздничные площадки, организованные внутри зданий, будут работать с соблюдением требований безопасности.