Путин заявил, что хотел бы приехать посмотреть природу Магаданской области

Главе государства посоветовали побывать на озере Джека Лондона и озере Танцующих Хариусов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями заявил, что хотел бы приехать в Магаданскую область, посмотреть на природу региона.

"Что касается природы, у вас, показывал губернатор [Магаданской области Сергей Носов], такие замечательные места есть, острова шикарные, с большим количеством морских животных, это недалеко от города, да? - сказал он. - Картинки просто впечатляют, поэтому я с удовольствием бы приехал и посмотрел, чем богата природа".

Отец многодетной семьи Гореловых из Магаданской области рассказал президенту, что в регионе есть такие места, как озеро Джека Лондона, озеро Танцующих Хариусов, где раньше располагались детские лагеря. Мужчина отметил, что там очень красивые места, "первозданный вид". "Советую вам тоже там побывать", - обратился он к главе государства.

"Спасибо большое за наводку, как говорят в таких случаях", - отметил Путин.

Президент посещал Магаданскую область в 2005 году. Путин также приезжал в регион в 2011 году, будучи премьер-министром, тогда он осмотрел одно из подразделений Росавиации.