Noize MC оштрафовали на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента во "ВКонтакте"

Поводом послужили два поста с информацией о концертах - от 28 апреля и от 3 февраля 2023 года

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Кузьминский суд Москвы в четверг оштрафовал рэп-исполнителя Ивана Алексеева (Noize MC, признан в РФ иноагентом) на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента на двух заметках его страницы во "ВКонтакте". Об этом корреспондент ТАСС сообщает из зала суда.

"Суд признал виновным Алексеева И. А. по ч. 4. ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом с использованием интернета без указания на то, что они созданы иноагентом) и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 30 тыс. рублей", - сказано в решении, оглашенном судьей Аленой Корниловой.

Как сказано в материалах дела, оглашенных в суде, поводом послужили два поста "ВКонтакте" с информацией о концертах - от 28 апреля и от 3 февраля 2023 года. Эти заметки увидели представители Роскомнадзора, составили протокол об административном правонарушении и направили дело в суд.

Noize MC вину не признал. В суд он не явился, а его представитель заявил, что эти посты были размещены не на личной странице музыканта, а на той, которая используется для деятельности его группы, и которая носит название именно Noize MC. "Иноагентом признано ведь физическое лицо, Алексеев, а не Noize MC. Кроме того, разместить пост мог не он сам, а другой, администратор его группы", - сказал представитель.

Представитель Роскомнадзора заявила, что страница Noize MC верифицирована во "ВКонтакте" с помощью специальной отметки, кроме этого, там не содержится упоминаний о том, что пост был размещен кем-то, кроме самого музыканта. Потому можно сделать вывод, что он опубликовал заметку лично.

Минюст РФ 18 ноября прошлого года внес музыканта Noize MC в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.