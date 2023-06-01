1 июня, 14:20

Noize MC оштрафовали на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента во "ВКонтакте"

Сергей Фадеичев/ ТАСC
Иван Алексеев (Noize MC)
© Сергей Фадеичев/ ТАСC

Поводом послужили два поста с информацией о концертах - от 28 апреля и от 3 февраля 2023 года

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Кузьминский суд Москвы в четверг оштрафовал рэп-исполнителя Ивана Алексеева (Noize MC, признан в РФ иноагентом) на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента на двух заметках его страницы во "ВКонтакте". Об этом корреспондент ТАСС сообщает из зала суда.

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"Суд признал виновным Алексеева И. А. по ч. 4. ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом с использованием интернета без указания на то, что они созданы иноагентом) и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 30 тыс. рублей", - сказано в решении, оглашенном судьей Аленой Корниловой.

Как сказано в материалах дела, оглашенных в суде, поводом послужили два поста "ВКонтакте" с информацией о концертах - от 28 апреля и от 3 февраля 2023 года. Эти заметки увидели представители Роскомнадзора, составили протокол об административном правонарушении и направили дело в суд.

Noize MC вину не признал. В суд он не явился, а его представитель заявил, что эти посты были размещены не на личной странице музыканта, а на той, которая используется для деятельности его группы, и которая носит название именно Noize MC. "Иноагентом признано ведь физическое лицо, Алексеев, а не Noize MC. Кроме того, разместить пост мог не он сам, а другой, администратор его группы", - сказал представитель.

Представитель Роскомнадзора заявила, что страница Noize MC верифицирована во "ВКонтакте" с помощью специальной отметки, кроме этого, там не содержится упоминаний о том, что пост был размещен кем-то, кроме самого музыканта. Потому можно сделать вывод, что он опубликовал заметку лично.

Минюст РФ 18 ноября прошлого года внес музыканта Noize MC в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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