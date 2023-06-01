Ростовские власти изымут три участка для расширения пунктов пропуска на границе с ДНР

Первый участок расположен в селе Авило-Успенка Матвеево-Курганского района, еще два - севернее села Куйбышево

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июня. /ТАСС/. Три земельных участка изымут у собственников в Ростовской области для увеличения пропускной способности автомобильных пунктов пропуска Матвеев Курган и Куйбышево, граничащих с Донецкой Народной Республикой. Соответствующие распоряжение губернатора региона Василия Голубева опубликовано на официальном сайте правительства области.

"Признать обстановку, сложившуюся на административной границе Ростовской области и Донецкой Народной Республики в связи со скоплением транспортных средств в районе автомобильных пунктов пропуска Матвеев Курган и Куйбышево (Мариновка), обстоятельствами, носящими чрезвычайный характер. <…> В целях обеспечения нормальной жизнедеятельности населения временно изъять (реквизировать) с возмещением собственникам причиненных убытков земельные участки", - следует из документа.

Согласно документу, первый участок расположен в селе Авило-Успенка Матвеево-Курганского района, еще два - севернее села Куйбышево. Они будут переданы в безвозмездное пользование "Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" для увеличения пропускной способности автомобильных пунктов пропуска Матвеев Курган и Куйбышево (Мариновка).

Компенсировать изъятие земельных участков собственникам будут из областного бюджета, сумма не уточняется.