Банан в России больше, чем банан: тропический фрукт могут признать социально значимым

Ни разу. Состав из 24 продуктов, которые были в него включены в 2010 году, сохраняется. Более того, до 2020 года государство ни разу не пользовалось опцией регулирования цен. Обострения в сельском хозяйстве, безусловно, случались, но в каждом случае проблемы удавалось решить другими способами. Так, в 2014 году, когда на фоне западных санкций было введено эмбарго на ввоз продуктов из целого списка стран (хотя тогда еще их не признавали официально недружественными) и начала реализовываться политика импортозамещения, Минсельхоз России предложил участникам продовольственного рынка подписать меморандум о сдерживании [необоснованного] роста цен на продукты, что и было сделано 16 сентября 2014 года.

И только в декабре 2020 года, в разгар пандемии COVID-19, правительство впервые установило предельные цены на подсолнечное масло и сахар. Ограничение было установлено с 20 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. Одновременно с этим крупнейшие торговые сети заявили, что добровольно отказываются от наценки на наиболее востребованные товары. Кстати, в январе 2022 года ретейлеры также объявили о своей готовности ограничить наценки на социально значимые продукты 10%, когда с таким предложением к ним обратилась Федеральная антимонопольная служба.