Банан в России больше, чем банан: тропический фрукт могут признать социально значимым

В России в скором времени может пополниться перечень социально значимых продуктов. При этом главным претендентом на вхождение в список считается сугубо экзотический фрукт банан.
В карточках ТАСС рассказываем, какие продукты входят в перечень социально значимых и почему в нем могут оказаться именно бананы.
Что такое социально значимые продукты?
1
Это продукты, наиболее востребованные подавляющим большинством россиян. На эти категории, согласно закону о торговле, государство может ввести потолок цен, по которым их продают в магазинах, если вдруг эти цены начнут резко расти. Изначально для вмешательства государства было необходимо, чтобы цена на товар выросла на 30% в течение месяца. Но с 2021 года правительство увеличило период роста до 60 дней подряд, а допустимый рост цены уменьшило до 10%.
Когда появились социально значимые продукты?
2
Лето 2010 года было чрезвычайно засушливым. В стране особенно сильно бушевали природные пожары, а плотная завеса дыма окутывала даже столицу. В результате возникла опасность неурожая сельхозпродукции и как следствие — дефицита продуктов и роста цен на них. В качестве антикризисных мер уже в июле того года в дополнение к федеральному закону "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" правительством было принято постановление, в котором содержался перечень продуктов, относящихся к категории социально значимых.
Какие продукты входят в перечень сегодня?
3
К социально значимым относятся продукты довольно широкого ассортимента:
- мясо на кости (говядина, свинина и баранина);
- курица (кроме окорочков);
- рыба (мороженая неразделанная);
- овощи и фрукты (картофель, белокочанная капуста, репчатый лук, морковь и яблоки);
- крупы (шлифованный рис, пшено, гречка);
- мучные продукты (сама пшеничная мука, хлеб и булочные изделия из нее, а также ржаной, ржано-пшеничный хлеб и вермишель);
- сливочное и подсолнечное масла;
- молоко (питьевое);
- яйца (куриные);
- сахар-песок;
- поваренная соль;
- черный чай (байховый).
Сколько раз менялся перечень?
4
Ни разу. Состав из 24 продуктов, которые были в него включены в 2010 году, сохраняется. Более того, до 2020 года государство ни разу не пользовалось опцией регулирования цен. Обострения в сельском хозяйстве, безусловно, случались, но в каждом случае проблемы удавалось решить другими способами. Так, в 2014 году, когда на фоне западных санкций было введено эмбарго на ввоз продуктов из целого списка стран (хотя тогда еще их не признавали официально недружественными) и начала реализовываться политика импортозамещения, Минсельхоз России предложил участникам продовольственного рынка подписать меморандум о сдерживании [необоснованного] роста цен на продукты, что и было сделано 16 сентября 2014 года.
И только в декабре 2020 года, в разгар пандемии COVID-19, правительство впервые установило предельные цены на подсолнечное масло и сахар. Ограничение было установлено с 20 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. Одновременно с этим крупнейшие торговые сети заявили, что добровольно отказываются от наценки на наиболее востребованные товары. Кстати, в январе 2022 года ретейлеры также объявили о своей готовности ограничить наценки на социально значимые продукты 10%, когда с таким предложением к ним обратилась Федеральная антимонопольная служба.
А при чем тут бананы?
5
В приведенном выше списке катастрофически не хватает фруктов. Собственно, они там представлены одними яблоками. Между тем в СМИ появилась информация, что в недрах Минэкономразвития прорабатывается вопрос о возможности отнесения к категории социально значимых товаров бананов.
Банан — фрукт экзотический, в нашей стране не растет. Тем временем бананы весьма востребованы нашими согражданами. Ежегодный импорт плодов в Россию в последние годы оценивается примерно в 1,3–1,5 млн т в год, львиная доля которых привозится из Эквадора. Для сравнения: 1,5 млн т в 2022 году составил весь урожай фруктов и ягод в России. А если сравнивать бананы с другой сельхозпродукцией, то, например, помидоров было ввезено в Россию всего 0,4 млн т.
Какие еще могут быть перемены в списке?
6
Споры относительно того, какие именно продукты сегодня относятся к социально значимым и не пора ли подкорректировать имеющийся перечень, ведутся регулярно.
В конце прошлого года Центром агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС даже готовилось исследование, в котором предлагалось сократить количество таких товаров. Критерии при этом предлагались разные. Так, из списка исключалась говядина, потому что она дорогая и, по мнению исследователей, "входит в рацион" лишь наиболее обеспеченных семей. Однако, с другой стороны, и совсем дешевые продукты тоже предлагалось убрать как "занимающие в бюджете семей мизерную долю". Исходя из перечня, речь могла идти о репчатом луке или соли. Наконец, недостаточно необходимыми предлагалось считать товары, в основном поставляемые из-за рубежа. Здесь в качестве примера приводились яблоки.
В правительстве такой подход понимания не вызвал. "На данный момент не ведется никаких обсуждений по пересмотру перечня социально значимых продуктов", — заявили тогда в Минэкономразвития. Теперь же, как видно из новостей о бананах, обсуждение все-таки ведется, но не в плане сокращения списка, а наоборот.
Евгений Мазин