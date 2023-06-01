1 июня, 14:38

Церковные штабы Белгорода и Воронежа готовы помочь эвакуированным из Шебекино

Священники Белгородской епархии помогают вывозить жителей

ТАСС, 1 июня. Церковные штабы помощи беженцам в Белгороде и Воронеже готовы помочь эвакуированным из Шебекина, священнослужители Белгородской епархии помогают вывозить местных жителей в безопасные места. Об этом сообщается в Telegram-канале Синодального отдела Московского патриархата по благотворительности.

"Священники Белгородской епархии помогают вывозить жителей Шебекина в безопасные места. Церковные штабы помощи беженцам в Белгороде и Воронеже готовы оказать помощь эвакуированным из Шебекина", - говорится в публикации.

1 июня Вооруженные силы Украины несколько раз обстреливали Шебекино из реактивных систем залпового огня "Град". Пострадали минимум 11 человек. Утром российские войска сорвали попытку украинских формирований прорваться в Шебекино, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. 

Теги:
РоссияБелгородская область
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