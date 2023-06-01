В Югре из-за лесных пожаров ограничили движение транспорта на дорожном участке

Ограничения действуют на участке дороги из Урая в Междуреченский

ТАСС, 1 июня. Сотрудники ГИБДД из-за лесных пожаров ограничили движение транспорта на участке дороги из Урая в Междуреченский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом сообщается в Telegram-канале управления ГИБДД по региону.

"С 242-го по 246-й км автодороги "Урай - Междуреченский" Кондинского района ограничено движение для всех видов транспортных средств в связи с задымлением из-за лесных пожаров", - говорится в сообщении.

Ранее в Кондинском районе из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации.

Власти региона ввели с 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса.