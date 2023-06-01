СБУ предъявила обвинения митрополиту УПЦ в разжигании межрелигиозной розни

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения митрополиту Овручской и Коростенской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в разжигании межрелигиозной розни. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на руководителя <...> Овручской и Коростенской епархии УПЦ Житомирской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

Имя архиерея не называется. По данным на официальном сайте УПЦ, епархию возглавляет митрополит Виссарион (Стретович).

СБУ заявляет, что священник на протяжении нескольких лет изготавливал агитационные материалы, в которых якобы "оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды представителей других конфессий, формируя к ним враждебные настроения". Митрополиту предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины, указали в ведомстве, добавив, что обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

В последнее время украинские власти взяли открытый курс на запрет УПЦ. По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на запрет канонической церкви. Власти на местах лишают церковь права на аренду земли под храмами. Также при поощрении властей раскольники из Православной церкви Украины силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. Против священнослужителей выдвигают обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции, 13 иерархов были лишены гражданства Украины. В 2022 году СБУ возбудила 52 уголовных дела, в которых фигурируют 55 священнослужителей УПЦ, в том числе 14 архиереев.