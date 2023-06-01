1 июня, 15:05

Более 1,6 тыс. жителей Шебекина приняли в двух ПВР Белгорода

© Павел Колядин/ ТАСС

Люди обеспечены всем необходимым, для них организовали питание и медицинское обслуживание, работают волонтеры и психологи

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Власти Белгорода приняли в двух пунктах временного размещения (ПВР) более 1,6 тыс. жителей Шебекинского округа, которые выехали из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины. В Белгороде открывается третий ПВР на 1 тыс. человек, написал в своем Telegram-канале в четверг глава города Валентин Демидов.

"Продолжаем принимать жителей Шебекино в белгородские пункты временного размещения. Уже заполнено два ПВР. Они вместили больше 1 600 человек. Сейчас начинаем заполнять третий пункт. Здесь можно разместить более 1 000 человек", - написал он.

Демидов добавил, что шебекинцы обеспечены всем необходимым, для них организовали питание и медицинское обслуживание, работают волонтеры и психологи. "Информация для граждан, которые разместились у родственников или сняли квартиры. Вы можете обратиться по единому телефону 122, чтобы проконсультироваться, получить необходимую информацию и оставить свои контактные данные для учета", - написал он.

Ранее губернатор Белгородской области сообщал, что из-за ежедневных обстрелов со стороны Украины жителем приграничного Шебекинского округа предложили переехать в пункты временного размещения. 

Теги:
РоссияБелгородская область
© Информационное агентство ТАСС
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