1 июня, 15:12

Пострадавшего при обрушении трибун в Ростове-на-Дону ребенка доставили в Москву

Подросток будет проходить лечение в условиях специализированного хирургического стационара

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Подросток, пострадавший в результате ЧП на Гребном канале в Ростове-на-Дону, доставлен в Москву на лечение, он нормально перенес полет. Об этом в четверг журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

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"Одного из пострадавших - 12-летнего подростка - бортом санитарной авиации в сопровождении мультидисциплинарной бригады врачей доставили в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ Минздрава России). Перелет он перенес нормально", - сказал Кузнецов.

Пострадавший будет проходить дальнейшее лечение в условиях специализированного хирургического стационара, добавил он. Ранее по поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко в город прибыла бригада врачей РДКБ и Федерального центра медицины катастроф Министерства здравоохранения РФ для оказания помощи детям, пострадавшим в результате инцидента.

"Специалисты осмотрели пострадавших детей, дали рекомендации по лечению. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме в стационарах Ростова-на-Дону", - добавил Кузнецов. 

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