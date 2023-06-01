Российские и арабские университеты подписали в Шардже около 50 соглашений

Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что Конференции ректоров российских и арабских университетов стала "блестящим проявлением сотрудничества в области науки и образования"

ШАРДЖА /ОАЭ/, 1 июня. /ТАСС/. Несколько высших учебных заведений из России и стран арабского мира подписали около 50 соглашений о сотрудничестве в ходе III Конференции ректоров российских и арабских университетов, которая состоялась в городе Шарджа. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

"Итог форума - это около 50 соглашений о сотрудничестве между российскими и арабскими вузами. Удалось обсудить все текущие и много перспективных вопросов. Это означает, что создана хорошая база для дальнейшего партнерства", - сказал он.

Как отметил Садовничий, конференция стала "блестящим проявлением сотрудничества в области науки и образования". Участники встречи, в частности, договорились "развивать совместные научные исследования и академические программы".

В коммюнике, принятом по итогам встречи, говорится о необходимости способствовать академическим обменам между арабскими и российскими университетами, содействовать получению аккредитации и повышению престижа в международных рейтингах, а также следовать темпам цифровой трансформации в высшем образовании. Подписи под документом поставили Садовничий и генеральный секретарь Ассоциации арабских университетов Амр Эззат Салама.

III Конференция ректоров российских и арабских университетов проходила 31 мая и 1 июня в Университете Шарджи. В мероприятии приняли участие представители более 50 российских и свыше 150 арабских университетов. Следующая конференция пройдет в российской столице и будет приурочена к 270-летию Московского университета.