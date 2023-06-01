Путин прибыл в детский реабилитационный центр в Подольске

Президент ранее пообщался по видеосвязи с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава", а также провел встречу с руководителем фонда "Круг добра" Александром Ткаченко

ПОДОЛЬСК, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в детский реабилитационный центр в Подольске. Посещение центра приурочено к Международному дню защиты детей.

Главу государства встретили министр здравоохранения Михаил Мурашко, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и директор Российской детской клинической больницы Минздрава РФ Елена Петряйкина. Мурашко, в частности, рассказал Путину, что вся инфраструктура детского здравоохранения сегодня строится вокруг высокотехнологичных центров. "Мы 14 объектов уже ввели, сегодня только 3 объекта вводятся. Помимо этого еще 2 - в Москве и в Татарстане", - добавил министр. Всего в этом году, по его словам, планируется ввести около 10 таких объектов. Также глава Минздрава рассказал президенту о возможностях конкретно подольского центра.

Ранее Путин пообщался по видеосвязи с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава", а также провел встречу с руководителем фонда "Круг добра", который помогает тяжелобольным детям, протоиереем Александром Ткаченко.

Федеральный детский реабилитационный центр Российской детской клинической больницы Минздрава РФ был введен в эксплуатацию в январе этого года. Строительство медучреждения началось в 2018 году.

Здание центра состоит из пяти блоков. В нем размещены палатные отделения на 200 коек, лаборатории, восстановительное и консультационно-диагностическое отделения, консультативный центр телемедицины. Здание оснащено современным медицинским оборудованием, а также игровым и музыкальным, а его актовый зал - оборудованием для проведения видеоконференций.