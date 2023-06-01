В Ставрополе поступило более 70 сообщений о подтоплении и падении деревьев во время ливня

Коммунальщики и спасатели отработали 43 заявки

СТАВРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Оперативные службы Ставрополя приняли более 70 сообщений от жителей города о подтоплении домов, дворов и падении деревьев во время ливня. Коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации города.

"Наибольший урон стихия нанесла северо-западной и нижней частям города. По поручению главы Ставрополя Ивана Ульянченко все коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы до полной отработки всех заявок. <…> Городская ЕДДС уже приняла 72 звонка от жителей. Коммунальщики и спасатели отработали 43 заявки: случаи подтопления домов, подвальных помещений, приусадебных участков, проезжих частей, устранили последствия падения и угроз падения деревьев и веток", - говорится в сообщении.

Сильный ливень с градом и порывами ветра до 21 м/с начался в Ставрополе вечером в среду, 31 мая. За сутки в городе восстановили электроснабжение после обрыва проводов в нескольких районах. Специалисты восстанавливают обрушившуюся часть подпорной стены на дороге, ведущей к краевому онкологическому диспансеру.

В среду ливни с грозами, градом и усилением ветра привели к подтоплению дорог и дворов в городах Кавказских Минеральных Вод, Предгорном округе и других территориях края. Глава региона Владимир Владимиров поручил краевому Миндору совместно с властями муниципалитетов подготовить предложения по контролю состояния ливневых канализаций и технические решения для предотвращения подтоплений во время ливней.