Президент Румынии потребовал, чтобы бастующие учителя вернулись в школы

Клаус Йоханнис сообщил, что правительство удовлетворило требования педагогов о повышении зарплат

БУХАРЕСТ, 1 июня. /ТАСС/. Правительство Румынии удовлетворило требования бастующих учителей, и теперь они должны возобновить работу. Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис на пресс-конференции в четверг на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.

"Я надеюсь, что они поймут это <...>, и люди начиная со вторника вернутся в школы, потому что им больше незачем бастовать, - сказал он. - Были даны гарантии в средне- и долгосрочном плане, повышены зарплаты в краткосрочном плане, а для 2024 года было издано постановление, гарантирующее, что правительство выполнит обещания".

"Как осмеливается кто-то подвергать риску национальные экзамены? - воскликнул президент. - Целое поколение должно сдавать экзамены на аттестат зрелости и поступать в университеты. <...> После того как правительство дало им все, что они требовали, <...> на каком основании теперь продолжать забастовку?"

Румынские профсоюзы работников образования начали 22 мая всеобщую забастовку, требуя повышения зарплат. С тех пор были проведены несколько раундов переговоров между представителями правительства и лидерами профсоюзов, которые не дали результата. В среду правительство предложило повысить зарплаты учителям на 1 тыс. леев (€200) в месяц и административному и техническому персоналу на 400 леев (€80), а также увеличить зарплаты начинающим учителям до уровня средней зарплаты по стране, то есть 4 тыс. леев (€800). Но лидеры профсоюзов отклонили это предложение, так как, по их словам, учителей не устраивает предложенное кабинетом поэтапное применение новой сетки зарплат в течение трех лет.

Тем не менее на заседании правительства в четверг было принято постановление, включающее упомянутые меры, которые были уже отклонены профсоюзами. "Переговоры в связи с этими требованиями завершены, - заявил на брифинге по итогам заседания представитель правительства Дан Кэрбунару. "Одобренный сегодня нормативный акт покрывает требования учителей", - утверждала министр образования Лиджия Дека. "Забастовка в школах будет продолжена во вторник", - сказали после встречи с представителями кабинета в четверг профсоюзные лидеры (1 по 5 июня в Румынии нерабочие дни по случаю Международного дня ребенка, а также Дня святой Троицы, или Пятидесятницы).