Минобразования Кипра уберет из программы текст, связанный с украинским кризисом

Родители русскоговорящих детей, посещающих местных школы, ранее пожаловались на то, что на одном из экзаменов выпускникам нужно было проанализировать текст, который содержал формулировке о конфликте на Украине

НИКОСИЯ, 1 июня. /ТАСС/. Министерство образования, культуры, спорта и молодежи Кипра приняло решение изъять из школьной экзаменационной программы текст, в котором содержатся ссылки на конфликт вокруг Украины. Об этом сообщил в четверг ТАСС постоянный секретарь ведомства (де-факто первый заместитель министра) Неофитос Пападопулос.

"Текст, о котором идет речь, больше никогда не будет использован в экзаменационной программе Кипра, поскольку, как мы понимаем, он затрагивает чувства детей, обучающихся в государственных школах Кипра, и их родителей", - сказал собеседник агентства.

Поводом для обращения корреспондента ТАСС стали жалобы родителей русскоговорящих детей, посещающих местные школы, по поводу того, как учителя преподносят им конфликт на Украине. По их словам, на экзаменах по греческому языку, которые проходили на этой неделе на Кипре, учащимся старших классов частных и государственных школ предлагалось проанализировать текст, в котором содержались такие формулировки, как попытки властей РФ "свергнуть правительство на Украине и захватить большую часть ее территории".

По словам Пападопулоса, в экзаменационный материал, который касался вопросов войны и мира, был включен отрывок из статьи известного американского экономиста Пола Кругмана под названием "Почему ведутся войны". Само министерство и его сотрудники "к подготовке текста не имеют никакого отношения", заявил чиновник. "Изначальная идея заключалась в том, чтобы побудить учеников задуматься над этой темой и высказать свои мысли. <...> Но я могу понять людей, которые посчитали взятый из статьи пассаж неудачным выбором. Если бы меня спросили, можно ли было найти какой-то другой, более удачный пример, то я ответил бы: "Да, можно", - отметил Пападопулос. "Министерство образования не формулирует внешнюю политику Кипра, мы вообще не имеем отношения к политике, - подчеркнул он. - Могу заверить, что здесь не было никакого политического подтекста".

Реакция родителей

Родители русскоговорящих детей, судя по их словам, явно не знали тонкостей, связанных с компиляцией экзаменационного материала.

"Я и моя дочь были, мягко говоря, удивлены этим заданием в экзаменационном листе, так как этот [связанный с российской специальной военной операцией на Украине] вопрос никаким боком не относится к экзамену по греческому языку и литературе и вообще к Кипру в целом", - рассказала Екатерина М. из Лимасола.

"Мы рады, что Министерство образования, культуры, спорта и молодежи Кипра заняло конструктивную позицию, адекватно оценило ситуацию и приняло соответствующие меры. В то же время случившееся показывает, насколько сложен мир, в котором мы сейчас живем, что необходимо быть предельно внимательным, чтобы не задеть чувства представителей различных национальностей, культур и социальных групп, в особенности если речь идет о такой деликатной сфере, как образование, и о детях", - сообщил в свою очередь ТАСС председатель Координационного совета российских соотечественников на Кипре Дмитрий Апраксин.