Детские лагеря на Ставрополье после реконструкции станут круглогодичными

Летом в регионе будет работать 649 детских лагерей, в которых смогут отдохнуть более 250 тыс. школьников

НЕВИННОМЫССК /Ставропольский край/, 1 июня. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют за счет региональной и федеральной программ провести реконструкцию загородных лагерей, чтобы сделать их круглогодичными. Об этом в четверг сообщил журналистам губернатор края Владимир Владимиров.

"В рамках нашей региональной программы мы проводим ремонты в детских загородных лагерях. Задача - сделать все лагеря круглогодичными. Отдых детям нужен всегда, инфраструктура для их развития нужна всегда. Круглогодичный образовательный "Машук" (в Пятигорске - прим. ТАСС) нас этому научил - здесь можно учить детей, развивать детей, дать им возможность пообщаться друг с другом", - сказал он.

Ремонты некоторых лагерей в крае планируется провести по региональной госпрограмме "Развитие образования". Также Ставрополье участвует в федеральном проекте модернизации инфраструктуры летнего отдыха. В загородном лагере "Гренада", который находится в моногороде Невинномысске, построили новый корпус, столовую, медицинский пункт, спортивные площадки. Лагерь планируют сделать круглогодичным в 2023 году.

"Будем и дальше участвовать в программе. Рядом с "Гренадой" есть лагерь, мы их хотим объединить, сделать большой лагерь на 300 мест и дальше развивать территорию. <…> Следующие три корпуса при федеральной поддержке мы планируем построить в лагере в Ипатовском городском округе. Но везде будет единый подход - не просто строительство корпусов, а целиком обустройство лагеря", - отметил Владимиров.

По данным краевого правительства, летом на Ставрополье будет работать 649 детских лагерей, в которых смогут отдохнуть более 250 тыс. школьников.