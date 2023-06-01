В Химках открыли новое колесо обозрения

Новое колесо стало одним из самых высоких в Подмосковье

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Одно из самых высоких колес обозрения в Московской области открыли на территории городского округа Химки в Международный день защиты детей. Одновременно на нем может разместиться более 140 человек, сообщила в четверг пресс-служба администрации муниципального образования.

"Высота нового колеса обозрения - 50 м. Оно одно из самых высоких в Подмосковье. Жители просили установить его на месте старого аттракциона, который демонтировали почти пять лет назад. Возвращение колеса стало возможным благодаря поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в рамках масштабной реконструкции парка Толстого", - привели в тексте слова главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

В пресс-службе рассказали, что в честь Международного дня защиты детей с 10:00 до 14:00 дети могли прокатиться на аттракционе бесплатно. Во время запуска колеса на площадке работали аниматоры.

Отмечается, что один оборот колеса обозрения занимает 16 минут. Одновременно на нем могут разместиться до 144 человек. Аттракцион будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Каждая кабинка оснащена системами кондиционирования и отопления, что позволит объекту функционировать круглый год.