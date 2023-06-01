ВОЗ сообщила о снижении смертности от COVID-19 в мире на 39% за четыре недели

Около 2 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире с 1 по 28 мая, более 12,5 тыс. умерли

ЖЕНЕВА, 1 июня. /ТАСС/. Около 2 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 1 по 28 мая, более 12,5 тыс. умерли. Число летальных исходов снизилось на 39% по сравнению с предыдущими 28 днями, количество случаев инфицирования уменьшилось на 30%, сообщила в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 1 989 547 случаев заражения и 12 566 летальных исходов. Больше всего заболевших за этот период было выявлено в Республике Корея - 476 087. Далее следуют США (170 425), Австралия (138 721), Бразилия (129 610) и Франция (106 803). В США зарегистрировано больше всего умерших с 1 по 28 мая - 3 089. Далее идут Бразилия (1 170), Франция (685), Россия (614) и Италия (606).

В бюллетене говорится о росте числа выявленных случаев заражения за 28 дней по сравнению с предыдущими четырьмя неделями в двух из шести регионов ВОЗ - Африке (плюс 3%) и Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 10%). В остальных регионах отмечено снижение этого показателя.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. По информации за 28 мая 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировано 767 364 883 случая заражения коронавирусом, умерли 6 938 353 человека. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.