Донецкие школьники и студенты впервые получат аттестаты и дипломы российского образца

Выпускникам 9-х классов аттестаты выдадут 17-18 июня, выпускникам 11-х классов - 23 июня

ДОНЕЦК, 1 июня. /ТАСС/. Школьники и студенты из Донецкой Народной Республики (ДНР) в этом году впервые получат аттестаты и дипломы российского образца. Об этомв эфире в Telegram-канале сообщила министр образования и науки региона Ольга Колударова.

"Всем выпускникам образовательных организаций в этом учебном году будут выданы аттестаты и дипломы российского образца", - сказала министр.

Она уточнила, что выпускникам 9-х классов аттестаты выдадут 17-18 июня, выпускникам 11-х классов - 23 июня, после сдачи ими единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и математике.

Как отметила Колударова, в этом году выпускники, окончившие школу с отличием, также получат золотые медали.

Ранее в Минобрнауки региона сообщали, что порядка 3 тыс. выпускников из ДНР в этом году планировали сдать ЕГЭ. В 2022 году ЕГЭ сдавали около 1 тыс. школьников из ДНР.