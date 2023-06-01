Минюст внес американскую структуру ФБК в перечень нежелательных организаций

Генпрокуратура признала организацию нежелательной 22 мая

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Минюст РФ внес в перечень неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации американскую структуру Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ) Anti-Corruption Foundation International, Inc., следует из материалов на сайте министерства в четверг.

Согласно данным реестра, в перечень включен "Фонд борьбы с коррупцией Инк." (США).

22 мая Генпрокуратура РФ признала организацию нежелательной.