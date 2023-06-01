Матвиенко положительно оценила изменения в Самарской области

Спикер Совета Федерации отметила, что за переменами "стоит огромный труд"

САМАРА, 1 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила положительные изменения в Самарской области с момента ее предыдущего визита. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

"Очень рада была побывать в Самарской области, спустя почти 10 лет. Такой контраст для меня. Как изменилась Самара, как похорошела. Город строится, благоустраивается, развивается, появилось столько новых объектов. Это разительные перемены. <…> Понимаю, что за этим стоит огромный труд, в первую очередь ваш, как лидера региона, губернатора, руководителя региональной команды, жителей, которые так любят город. Сегодня Самара - один из красивейших городов. Чувствуется ухоженность и благоустроенность, чего раньше не было", - цитирует пресс-служба Матвиенко.

Такую оценку глава Совфеда дала области во время встречи с губернатором Самарской области Дмитриев Азаровым. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, ситуацию на "Автовазе". Матвиенко отметила, что ситуация "непростая", но она "выправляется".

"Директор "Автоваза" говорил о том, что вы как губернатор оказываете очень большую поддержку и помощь. 40 тысяч работающих, рабочие места - это экономика, и надо свой рынок удовлетворять своими автомобилями. При всех сложностях, которые сохраняются, все-таки можно уверенно смотреть в будущее, завод поступательно развивается", - подчеркнула спикер Совфеда.

Азаров, в свою очередь, поблагодарил Матвиенко за оценку положительных изменений в регионе. "Мы традиционно получаем дополнительные гранты за эффективность регионального управления - с того момента, как этот негласный конкурс был введен. Средства, которые в рамках этой грантовой поддержки мы получаем, направляем на развитие региона. Мы советуемся с людьми, на какие цели направлять этот грант", - сообщил губернатор. В этом году средства будут направлены, в том числе на обновление пассажирского транспорта.

"Защитники отечества"

Матвиенко и Азаров также открыли первую военно-патриотическую смену "Защитники Отечества" в центре "Авангард-Самара".

"В День защиты детей, 1 июня, в Самарской области с рабочим визитом находится председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. Вместе с губернатором региона Дмитрием Азаровым они побывали в центре военно-патриотического воспитания "Авангард-Самара" и приняли участие в торжественном открытии первой профильной военно-патриотической смены "Защитники Отечества", - говорится в сообщении правительства.

На территории центра за 2,5 месяца возвели новый корпус, который увеличил вместимость центра до 226 детей в смену. Проект был реализован за счет средств федерального бюджета, выделенных Самарской области как пилотному региону-участнику госпрограммы "Развитие образования".

Матвиенко поблагодарила губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и всех, кто подготовил центр к началу сезона. "[Это] лагерь патриотической направленности, и я думаю, что наши участники специальной военной операции будут к вам приезжать, делиться своим опытом. Это действительно настоящие герои, которые защищают нашу страну сегодня от серьезной угрозы, защищают нашу безопасность. Я думаю, вам тоже будет очень интересно с ними пообщаться", - сказала спикер Совета Федерации.

Азаров отметил, что новый корпус появился благодаря идеям, которые предложила Матвиенко. "Мы понимаем, что это начало большого пути. Уже дал поручение сформировать региональную программу по данной тематике", - сообщил Азаров. На территории центра расположены корпусы для проживания детей, баскетбольная и волейбольная площадки, бассейн, цифровой кинозал, медпункт, спортзал, крытый уличный тренажерный зал и площадка для воркаута. Кроме того, в учреждении оборудованы учебные места для занятий по военно-прикладным дисциплинам.

Азаров также рассказал, что Самарская область второй год организует отдых и оздоровление детей из Донецкой и Луганской народных республик. В прошлом году в регионе отдохнули 346 детей из города-побратима Снежное ДНР. В этом году планируется организовать летний отдых для 30 детей и 30 сопровождающих из Снежного, а также 50 детей и пяти сопровождающих из Сватова.