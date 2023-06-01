Дорожные работы на трассе М-4 "Дон" летом приостановят для удобства отдыхающих

Работы продолжат во второй половине сентября

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Дорожные работы на М-4 "Дон" будут завершены до 14 июня и продолжены во второй половине сентября для удобства граждан, отправляющихся в отпуск на машине. Такое предложение депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия" поддержал Минтранс, сообщила журналистам в четверг первый замглавы комитета палаты по экономической политике Надежда Школкина.

"Рады, что были услышаны профильным министерством. Уже в этом году, например, все дорожные работы по М-4 "Дон" будут завершены до 14 июня и продолжены во второй половине сентября", - отметила Школкина.

По ее словам, вопрос проведения дорожных работ на трассах федерального значения летом волнует всех граждан, "предпочитающих путешествовать по нашей прекрасной стране на автомобиле". В связи с чем депутаты предложили кабмину выработать подходы к проведению таких работ на федеральных трассах с учетом сезона отпусков.

"Чтобы семейная поездка на автомобиле к морю запомнилась приятными впечатлениями, а не стоянием в многочасовых пробках, предложили правительству выработать рациональные подходы к формированию графика проведения дорожных работ, которые бы учитывали такие факторы, как востребованность трассы и высокий сезон отпусков", - подчеркнула Школкина.