Курортные города Крыма планируют разгрузить от транспорта за счет многоярусных парковок

Реализацией проектов строительства многоярусных парковок, будут, предположительно, муниципалитеты при поддержке властей региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Власти Крыма планируют решить проблему транспортной загруженности курортных городов за счет строительства многоярусных парковок рядом с наиболее привлекательными для туристов локациями, сообщил журналистам министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

"Что касается вопроса с транспортной составляющей, парковками - эта проблема есть практически во всех туристических городах. Мы это ощущаем периодически на южном берегу и в Ялте. Сейчас в качестве одной из задач стоит строительство многоярусных парковок в правильных локациях", - сказал Волченко.

Он добавил, что реализацией проектов строительства многоярусных парковок, будут, предположительно, муниципалитеты при поддержке властей региона. Они (парковки - прим. ТАСС) на мой взгляд, должны быть, прежде всего муниципальными - за счет муниципальных займов, других программ финансирования. Для города это очень хорошо, и это мировая практика, когда "длинные" деньги поступают в качестве оплаты этой парковки", - пояснил министр.

Он также добавил, что необходимы современные решения по планированию ряда привлекательных с точки зрения туризма территорий Крыма, в том числе в Большой Ялте.

"Территория Большой Ялты, представляет собой особую ценность, которую, к сожалению, в течение тридцати лет очень плотно и неправильно застраивали. И теперь необходимы инженерные, логистические решения , чтобы обеспечить качественное функционирование курортной территории", - сказал Волченко.