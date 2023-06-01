1 июня, 19:39

Мишустин посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области

Монастырь основан в XVIII веке и является объектом культурного наследия России

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

"В ходе рабочей поездки в Нижегородскую область глава правительства посетил известную православную обитель. В Троицком соборе его встретил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий", - говорится в сообщении.

Монастырь основан в XVIII веке и является объектом культурного наследия России. В Троицком соборе хранятся мощи преподобного Серафима Саровского. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияНижегородская область
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