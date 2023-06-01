В ВОЗ заявили, что с начала года вспышки холеры зарегистрированы в 24 странах

Как отметили в организации, это на девять больше, чем за тот же период в прошлом году

ЖЕНЕВА, 1 июня. /ТАСС/. Риск дальнейшего распространения холеры в мире остается очень высоким, с начала текущего года о вспышках этой болезни сообщили 24 страны - на девять больше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом заявила в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечает ВОЗ в своем информационном бюллетене, "по состоянию на 15 мая, не менее 24 государств сообщили о случаях холеры с начала года". За тот же период прошлого года такие случаи были зарегистрированы только в 15 странах. "Учитывая растущее число вспышек и их географическое распространение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ продолжает расценивать риск на глобальном уровне как очень высокий", - констатировала женевская штаб-квартира организации. Она обратила внимание на тот факт, что в ряде регионов мира передача инфекции находится на низком уровне, поэтому число государств, в которых есть вспышки холеры, по ее мнению, "в ближайшие месяцы может увеличиться".

Особенно сильно болезнь затронула на настоящий момент Африку. С начала года о случаях холеры сообщили 14 африканских стран. Вспышки болезни были зарегистрированы в Камеруне, Танзании, Замбии и Зимбабве. О растущем количестве заболевших еженедельно сообщают Мозамбик и Демократическая Республика Конго. В ЮАР "ситуация ухудшается с середины мая" В то же время в Малави наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. С середины апреля передача инфекции усилилась в регионе Африканского Рога, особенно в районе, где сходятся границы Эфиопии, Кении и Сомали, и где перемещение населения приводит к трансграничному распространению болезни.

На северо-западе Сирии зарегистрировано более 78 тыс. подтвержденных и предполагаемых случаев холеры, в Малави - более 58 тыс., Афганистане - более 51 тыс., на Гаити - более 45 тыс., в Мозамбике - более 30 тыс.

Холера - особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженной пищей или водой.