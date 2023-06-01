В штаб-квартире ООН в Вене состоялся показ художественного фильма "Нюрнберг"

Мероприятие посетили около 100 человек

ВЕНА, 1 июня. /ТАСС/. Показ российского художественного фильма "Нюрнберг" режиссера Николая Лебедева прошел в четверг в стенах венской штаб-квартиры ООН. Мероприятие, организованное представительством РФ при международных организациях, посетили около 100 человек.

"Это фильм о наших ценностях, о сохранении нашего прошлого и истории, о передаче истории из поколения в поколение. Сегодня некоторые страны пытаются пристыдить нас за то, что мы так много внимания уделяем истории. Они говорят, что мы подменяем историей настоящее. Но это лишь говорит о том, что они не могут или отказываются понять, что история формирует настоящее, она основа будущего", - сказал перед показом заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.

Дипломат отметил, что над музыкой для фильма работал композитор Эдуард Артемьев, умерший в декабре прошлого года на 86-м году жизни. Композитор написал музыку к более чем 170 фильмам, в том числе к картинам "Солярис" и "Зеркало" Андрея Тарковского, "Свой среди чужих, чужой среди своих" и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова, "Одиссея" и "Дом дураков" Андрея Кончаловского. "Нюрнберг" стал его последней работой.

К зрителям по видеосвязи обратился сын Романа Руденко - главного обвинителя от СССР на Международном военном трибунале в Нюрнберге. "Я смотрел фильм несколько раз, думаю, он снят хорошо и талантливо", - поделился Руденко. Он отметил, что все речи, произнесенные в сценах в зале суда, были взяты из реальных протоколов процесса.

Устинов, в свою очередь, добавил, что на показ пришли около 100 человек, среди них были представители дипмиссий стран СНГ, Африки, Ближнего Востока.

Фильм "Нюрнберг"

Действие фильма "Нюрнберг" разворачивается в 1945 году, когда в Нюрнберге начал работу военный трибунал над государственными и военными деятелями нацистской Германии. В основу сценария положен роман "На веки вечные" юриста и историка Александра Звягинцева, который посвятил изучению Нюрнбергского процесса более 40 лет.

Главные роли в картине исполнили актеры Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Вольфганг Черни, Алексей Бардуков, Игорь Петренко. Роль главного советского обвинителя в Нюрнберге сыграл Сергей Безруков. Также в картине снялись артисты из Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, США, Франции, Чехии и других стран.

О процессе

Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и продолжался около 11 месяцев. Состоялось 403 открытых судебных заседания. Всего суду были преданы 24 государственных и военных деятеля гитлеровской Германии. Они обвинялись в преступлениях, определенных уставом трибунала, а также "в участии в создании и осуществлении общего плана для их совершения". Приговор был вынесен в отношении 22 подсудимых, 12 человек были приговорены к смертной казни через повешение.