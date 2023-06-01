1 июня, 20:12

Цукерберг представил шлем виртуальной реальности Meta Quest 3

Ожидается, что его выпустят в этом году

ТАСС, 1 июня. Глава корпорации Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России Facebook и Instagram) Марк Цукерберг в четверг представил гарнитуру виртуальной реальности (VR) Meta Quest 3. Об этом компания сообщает в своем блоге.

"Марк Цукерберг только что анонсировал Meta Quest 3, наш шлем виртуальной и смешанной реальности нового поколения, который будет выпущен позже в этом году", - говорится в заявлении.

Meta Quest 3 на 128 Гб будет стоить от $499,99. Шлем будет оснащен процессором Snapdragon нового поколения. В комплекте с ним идут контроллеры. Гарнитура также получила дисплей более высокого разрешения по сравнению со своим предшественником Quest 2, отмечает компания. Кроме того, шлем будет на 40% тоньше, чем второе поколение устройства.

Больше подробностей о гарнитуре будет представлено 27 сентября на мероприятии Meta Connect. 

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США
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