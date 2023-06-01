Белый дом сообщил о состоянии Байдена после падения на церемонии в академии ВВС США

По словам пресс-секретаря американского лидера Карин Жан-Пьер, политик в "полном порядке"

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в порядке после падения в четверг на сцене на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо. Об этом сообщил директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт в Twitter.

"Он (Байден - прим. ТАСС) в порядке", - подчеркнул Лаболт. Он пояснил, что глава государства споткнулся о мешок с песком на сцене.

Пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер сообщила журналистам из пресс-пула Белого дома, что Байден в "полном порядке". По ее словам, руководитель вашингтонской администрации поднялся на борт президентского самолета с "широкой улыбкой". Как отметили репортеры, глава государства, когда его спросили, как он себя чувствует, "пробормотал что-то, что было трудно расслышать за ревом двигателей самолета".

Церемония вручения дипломов, в которой принял участие американский лидер, продолжалась около 3,5 часа, в ней приняли участие 920 выпускников академии.

В марте 2021 года Байден два раза оступился и упал на колено, когда попытался быстро подняться по трапу президентского самолета перед вылетом в штат Джорджия. Состояние здоровья 80-летнего демократа Байдена неоднократно вызывало вопросы у республиканцев в Конгрессе.