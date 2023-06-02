1 июня, 21:09

Кабмин утвердил правила установления родства при вынашивании ребенка суррогатной матерью

Процедура будет включать в себя молекулярно-генетическое исследование образцов крови

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила установления потенциальных родителей в качестве генетических матери и отца ребенка, которого выносила суррогатная мать. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

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"Утвердить <…> правила установления потенциальных родителей в качестве генетической матери и генетического отца, а равно одинокой женщины в качестве генетической матери", - говорится в документе.

Он вступает в силу с 1 сентября 2023 года. Правила определяют порядок установления в качестве генетических потенциальных родителей, состоящих в браке между собой, либо одинокую женщину, чьи половые клетки использовались для оплодотворения и для которых вынашивание и рождение ребенка невозможны по медицинским показателям.

Процедура включает в себя молекулярно-генетическое исследование образцов крови на основании информированного добровольного согласия, полученного от суррогатной матери, потенциальных родителей либо одинокой женщины. По его результатам выдается соответствующее медицинское заключение. 

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